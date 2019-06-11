توتر متصاعد.. كينيا تغلق حدودها مع الصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أغلقت كينيا، الثلاثاء، حدودها مع الصومال إلى أجل غير مسمى مع تكثيف العمليات الأمنية ضد إرهابيي حركة الشباب.
ونقلت وسائل إعلام محلية في نيروبي عن قائد شرطة مقاطعة لامو، موكانغي كوي، قوله إن الحدود مع الصومال تم إغلاقها وستبقى مفتوحة أمام رجال الأمن فقط.
وحظرت كينيا أيضا السكان الذين يعيشون في القرى الحدودية من أي تجارة عبر الحدود.
وشدد كوي على أن كل من يخالف هذه الإجراءات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، وسيتم توقيفه من قبل السلطات الأمنية.
ويأتي إغلاق الحدود بعد أسبوع من حظر أنشطة صيد الأسماك قبالة الحدود الصومالية.
وتدهورت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، منذ فبراير/شباط الماضي، على خلفية إصرار حكومة فرماجو على موقفها من قضية مؤتمر لندن للنفط وتمسكها بالاستثمار في حقول نفطية متنازع عليها.
كما اتهمت حكومة نيروبي الصومال بالتهاون في محاربة حركة الشباب الإرهابية وتورط مسؤولين أمنيين في تسهيل توغل عناصر الحركة في عمق البلاد.
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