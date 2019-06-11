"العسكري السوداني": إنهاء "العصيان" شرط التفاوض مع المعارضة

كشف الفريق شمس الدين كباشي، رئيس اللجنة السياسية والمتحدث الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الثلاثاء، عن شروط العودة إلى التفاوض مع قوى الحرية والتغيير؛ من بينها إنهاء العصيان المدني، ووقف الأحاديث غير الصحيحة عن ضحايا فض الاعتصام.

وقال المتحدث إن المجلس العسكري شكّل لجنة برئاسة لواء حقوقي للتقصي في التجاوزات التى صاحبت فض الاعتصام.

وحول عودة خدمة الإنترنت في البلاد، أوضح الفريق الكباشي أن الإنترنت مهدد للأمن القومي ولن يعود قريباً.

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وقطعت السلطات السودانية خدمة الإنترنت اللاسلكية والبيانات الخلوية عن جميع أنحاء البلاد عقب حادثة فض اعتصام القيادة العامة للجيش الأسبوع الماضي.

وكان المجلس العسكري قد أعلن، الإثنين، عن التحفظ على أفراد أمن تورطوا في أحداث العملية الأمنية بمنطقة كولمبيا المحيطة بساحة الاعتصام في الخرطوم.

وقال المجلس العسكري، في بيان، إن اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في الأحداث التي صاحبت العملية الأمنية التي نفذت مداهمة لوكر الجريمة بمنطقة كولمبيا، توصلت لمعلومات تشير لتورط عدد من المنتسبين للقوات النظامية، وتم التحفظ على الأفراد تمهيداً لتقديمهم للقضاء.

ونفذت قوات الأمن السودانية، الأسبوع الماضي، عملية أمنية للقبض على عدد من الخارجين عن القانون في بعض المواقع المتاخمة لشارع النيل بمنطقة كولمبيا، وصاحبت تلك العملية تجاوزات من جانب القوات.