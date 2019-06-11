واشنطن: إيران تخطت كل الخطوط الحمراء وخرقت الاتفاق النووي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الثلاثاء، إن إيران تخطت كل الخطوط الحمراء وخرقت الاتفاق النووي.

وأكد بولتون أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان صحيحا بالانسحاب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات على الاقتصاد الإيراني.

وأشار إلى أن فرض عقوبات على إيران كانت له آثار مدمرة على اقتصادها.

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وأوضح مستشار ترامب أن إيران تستخدم الصواريخ الباليستية لنشر الإرهاب في الشرق الأوسط.

كان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو قال، الإثنين، إن إيران تابعت تهديدها بتسريع إنتاجها لليورانيوم المخصب، معربا عن قلقه إزاء التوترات المتصاعدة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

ويحد الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الكبرى من كمية اليورانيوم المنخفض التخصيب التي يمكن أن تنتجها إيران.