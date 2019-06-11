انت الان تتابع زيلينسكي يدافع امام المحكمة الدستورية عن قرار حل البرلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال جلسة المحكمة الدستورية في كييف في 11 يونيو 2019

توجه الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء الى المحكمة الدستورية ليدافع عن قراره حل البرلمان والدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة في 21 تموز/يوليو، علما بأن المحكمة ستنظر في قانونية هذه الانتخابات.

وقال زيلينسكي أمام القضاة إن "موقفنا القانوني ثابت ولا جدل حوله، اعتقد أنكم ستتخذون قرارا لن نخجل به".

واضاف أن "المواطنين الاوكرانيين يشككون في البرلمان الذي تناهز نسبة الثقة به أربعة في المئة، ليس ذلك فقط، الشعب الاوكراني يرحب بقرار حل البرلمان".

واعلن زيلينسكي، الممثل السابق الذي يفتقر الى الخبرة السياسية، نيته حل البرلمان المناهض له في خطاب تنصيبه في 21 ايار/مايو ووقع بعيد ذلك مرسوما في هذا الصدد.

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واعتبر بعض الخبراء أن قراره يتنافى والدستور، وادى القرار الى ازدياد التوتر مع البرلمان الذي يواظب على رفض كل مشاريع القوانين التي يحيلها الرئيس عليه.

ولجأ العديد من النواب الى المحكمة الدستورية لتبت قانونية قرار حل البرلمان.

واعتبر مسؤول في أوساط الرئيس أخيرا من دون أن يكشف هويته أن النواب يتحدون زيلينسكي علنا ويعتبرون أنه وفريقه "متطفلون".

وعبر الدعوة الى انتخابات مبكرة، يسعى زيلينسكي الى الافادة من زخم فوزه الكبير في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في نيسان/ابريل ليفوز أيضا في الانتخابات التشريعية.