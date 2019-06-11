شاهد.. أحوازيون يرفعون صورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

تداول ناشطون، اليوم الثلاثاء، تسجيلا مصورا يظهر أحد أبناء الأحواز يرفع صورة ولي العهد السعودي.

ويعيد "الخليج 365"، نشر التسجيل للمشاهدة ويظهر"أحوازيون يرفعون صورة الأمير محمد بن سلمان خلال احتفالات عيد الفطر".

ويأتي هذا بعد أسابيع من المساعدات الإنسانية التي قدمتها السعودية والإمارات للمتضررين من سيول الأمطار.

والشهر الماضي، أقدم متظاهرون غاضبون في منطقة ملاشية بالأحواز في إيران، على طرد مساعد قوات الحرس الثوري في الشؤون الاجتماعية والثقافية والقائد السابق لقوات البسيج محمد رضا نقدي، احتجاجاً على ما تعرضت له المنطقة في كارثة السيول الأخيرة نتيجة الإهمال الممنهج من قبل نظام الملالي للمناطق العربية في الأحواز.

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وبحسب ما أورده موقع "بغداد بوست"، شهدت عدة مناطق في الأحواز العربية مظاهرات ضد النظام الإيراني، حيث شهدت منطقة "شلنك آباد" تظاهرة على تقاعس النظام في تأمين الخدمات والإمكانات للمواطنين المنكوبين وكذلك فتح سواتر السيول نحو الأراضي الزراعية وبيوت المواطنين.

كما تظاهر المواطنون في عين دو (سيد كريم) غربي الأحواز للاحتجاج على عدم توجيه المياه نحو الأهوار وعدم وجود إمكانات لإنشاء سواتر أمام السيول.

ورفع المحتجون شعار "هذه الأرض لها أسود لا تسمح لأحد بالاقتراب" و"إنهم أرادوا إذلالنا ولكننا أبينا".