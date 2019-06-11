شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثث من بين الأنقاض بعد ضربات جوية على شمال سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (شمال سورية)

كشف مقطع مصور نشرته جماعة الدفاع المدنى المعروفة بالخوذ البيضاء في سورية، ما يبدو أنه أطقم إنقاذ تبحث عن ناجين وتنتشل الجثث من بين الأنقاض في بلدتي معرشورين وجبلة في محافظة إدلب.

وأظهر مقطع آخر منشور على موقع للتواصل الاجتماعي أمس (الاثنين) ما يبدو أنها ضربات جوية استهدفت بلدات في شمال محافظة حماة.

وقال سكان وعاملو الإنقاذ أن الضربات الجوية التي نفذتها طائرات نظام بشار الأسد بدعم من الطائرات الروسية أسفرت أمس عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصاً، معظمهم مدنيون في شمال غرب سورية.