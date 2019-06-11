شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعترض طائرتي تجسس أمريكية وسويدية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (عواصم)

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الثلاثاء) إن طائرة تابعة لها من طراز سوخوي سو-27 اعترضت طائرتي استطلاع أمريكية وسويدية فوق بحر البلطيق، حيث يجري حلف شمال الأطلسي تدريبات بحرية تحمل اسم بالتوبس-2019.

وقالت الوزارة في بيان: «في يوم 10 يونيو رصدت وسائل المراقبة الجوية الروسية فوق المياه المحايدة في بحر البلطيق هدفين جويين يقتربان من حدود الدولة الروسية».

وأضافت الوزارة أن المقاتلة الروسية سوخوي سو-27 حددت هوية الطائرتين على أنهما آر.سي-135 الأمريكية وجلف ستريم السويدية، وقد تم منع الطائرتين من «اختراق حدود الدولة الروسية».

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على صعيد آخر، أعلنت أوكرانيا أمام المحكمة الدائمة للتحكيم، اليوم، أنّ تصرفات روسيا في جزيرة القرم تشير إلى أنّ لا شيء تغيّر منذ زمن الإمبراطورية الروسية، وذلك في إطار نزاع البلدين على المياه الإقليمية المحيطة بشبه الجزيرة.

وتنظر محكمة العدل الدولية، هذا الأسبوع، بإجراء قانوني تقدّمت به أوكرانيا عام 2016 ضدّ موسكو لاتهامها بعرقلة الوصول إلى بحر آزوف الذي يستخدمه الطرفان.

ويتقاسم البلدان مياه هذا البحر عبر مضيق كيرتش الذي يفصله عن البحر الأسود. وتسيطر روسيا منذ عام 2014 على مضيق كيرتش الذي يقسم بين مياه بحر آزوف والبحر الأسود منذ ضمّ القرم عام 2014.