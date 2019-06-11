شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الفرنسية تفكك خلية يمينية متطرفة كانت تخطط لمهاجمة أماكن عبادة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف. ب (باريس)

أعلنت مصادر قضائية اليوم (الثلاثاء) أن الشرطة الفرنسية فككت خلية للنازيين الجدد كانت تخطط لشن هجمات على أماكن عبادة يهودية أو مسلمة.

وصدرت اتهامات بين سبتمبر مايو لخمسة من أعضاء المجموعة الذين اعتبروا من «المقربين من عقيدة حركة النازيين الجدد» على خلفية المخطط المفترض الذي لا يزال «غير واضح»، وفق ما أفاد مصدر مطلع على التحقيقات.