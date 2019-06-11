شكرا لقرائتكم "هواوي" تشحن مليون هاتف لاختبار نظام التشغيل المطور ذاتيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدوا أن شركة "هواوي" الصينية تسارع خطواتها لاختبار نظام التشغيل الخاص والمطور ذاتيا مع تصاعد وتيرة الضغوط الأميركية.

وبحسب تقرير لشركة Rosenblatt Securities حول قطاع الهواتف الذكية فإن شركة هواوي شحنت مليون هاتف ذكي يدعم نظام التشغيل الخاص بها والذي يسمي "HongMeng".

وذكر التقرير أن "هواوي" شحنت هذه الهواتف بغرض اختبار نظام التشغيل المطور ذاتيا كبديل لأندوريد قبل إطلاقه رسميا في وقت مبكر من هذا الخريف أو الربيع المقبل على أقصى تقدير.

وذكر التقرير الصادر عن شركة Rosenblatt Securities أن نظام التشغيل الخاص بهواوي سيكون متوافق تماماً مع جميع تطبيقات Android بالإضافة الي أنه مُدعم بمزايا أمنية أكثر للحفاظ على البيانات الشخصية للمستخدمين.

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ويتضارب هذا التقرير مع ما قاله المدير التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلك، ريتشارد يو"، لموقع The China Daily العالمي معلقاً على نظام التشغيل التي صممته هواوي، بأنه سيتم إطلاقه في فصل الخريف القادم أو في فصل الربيع القادم.

بينما قال "يو" على محادثة WeChat group مع مجموعة من خبراء الانترنت بأن نظام التشغيل الجديد من هواوي سيدعم الهواتف الذكية، الحواسب الشخصية، الأجهزة اللوحية، التلفزيونات، السيارات، الأجهزة القابلة للارتداء وأي جهاز آخر يمكن أن يدعم نظام تشغيل.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قررت تأجيل حظر المعاملات التجارية مع هواوي لمدة 90 يوم بداية من يوم 20 مايو الماضي، فإن هواوي لن تنتظر للوصول الي حلول مع الولايات المتحدة، فعملت على تطوير نظام تشغيل خاص بها والذي كان ضمن خططها المستقبلية لسنوات ماضية.

ووفقاً لموقع Huawei Central، فإن العلامة التجارية "HongMeng" أخذت موافقات تنظيمية من العديد من الأسواق العالمية في مختلف المناطق مثل كندا، أوروبا، كوريا الجنوبية والمكسيك.