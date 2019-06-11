شكرا لقرائتكم بولتون: قمة ثالثة بين ترمب وكيم بيد كوريا الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون، اليوم الثلاثاء، إمكانية عقد قمة ثالثة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، قائلا إن الأمر متوقف على بيونغ يانغ.

وأضاف بولتون أن واشنطن مستعدة لعقد هذه القمة حين تكون بيونغ يانغ مستعدة لذلك.

وفي أبريل الماضي، حذر الرئيس الأميركي من أن المفاوضات مع كوريا الشمالية لن تسير بوتيرة سريعة، وأنه لا يزال يركز على اتفاق شامل لتخلي بيونغ يانغ عن أسلحتها النووية.

وعقدت القمة الثانية بين ترمب وكيم في فيتنام في شهر فبراير الماضي، وباءت بالفشل. وكانت القمة الأولى بينهما عقدت في سنغافورة في يونيو من العام الماضي.

Advertisements

وأعرب الرئيس الأميركي عن اعتقاده أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية في الوقت الحالي "ذات مستوى عادل" ولن تتغير.

وتطالب الولايات المتحدة بـ"نزع السلاح النووي نهائيا (من كوريا الشمالية) بصورة يمكن التحقق منها بالكامل"، وأشارت بعد قمة هانوي إلى أن بيونغ يانغ ليست مستعدة لاتخاذ الخطوات اللازمة لرفع العقوبات الأساسية.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قال إن المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية مستمرة، وتوقع عقد قمة ثالثة بين ترمب وكيم، إلا أنه رفض تقديم جدول زمني.

وكان ترمب أقل تأكيدًا، لكنه قال إنه يعتقد أن عقد قمة ثالثة مع كيم يظل احتمالًا قائماً. كما رفض استبعاد عقد اجتماع ثلاثي يضم كوريا الجنوبية، وقال ترمب "أعتقد حقًا أن شيئًا مهمًا للغاية سيحدث".