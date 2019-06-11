شكرا لقرائتكم BP: ارتفاع احتياطيات السعودية المؤكدة من النفط 12% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفعت شركة النفط البريطانية بي.بي تقديراتها لاحتياطيات النفط الخام السعودية والأميركية في نهاية العام الماضي بنسبة 12% و22% على الترتيب، وذلك في مراجعتها الإحصائية لقطاع الطاقة العالمي للعام 2019 والتي تُعد مرجعاً للصناعة.

وتغير تقدير احتياطيات النفط السعودية المؤكدة إلى 297.7 مليار برميل في نهاية 2018، من 266.2 مليار برميل في تقرير العام الماضي، بحسب ما نقلته "رويترز".

وجاءت الزيادة بعد أن بدأت المملكة إعلان احتياطيات النفط والغاز وسوائل الغاز الطبيعي بشكل منفصل، بحسب ما قاله سبنسر ديل كبير اقتصاديي بي.بي في تصريحات للصحافيين.

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وقال ديل إن احتياطيات سوائل الغاز الطبيعي كانت تُذكر سابقاً ضمن احتياطيات الغاز، مما أسفر عن تراجع إلى 208.1 تريليون قدم

مكعبة من 283.8 تريليون قدم مكعبة في 2017.

وفي يناير المنصرم، أعلنت السعودية عن زيادة احتياطياتها من النفط والغاز، وذلك بعد إجراء تدقيق مستقل، حيث وصلت احتياطيات النفط داخل المملكة وفي الحقلين المشتركين مع الكويت إلى 268.5 مليار برميل، فيما تقدر احتياطيات الغاز بنحو 325 تريليون قدم مكعبة.

ورفع التقرير تقديرات الاحتياطي النفطي للولايات المتحدة، التي أصبحت أكبر منتج في العالم في 2018، إلى 61.2 مليار برميل من 50 مليار برميل في نهاية 2017.

واستقر إجمالي الاحتياطيات العالمية دون تغير يذكر عند 1729.7 مليار برميل، بما يغطي نحو 50 عاماً من الطلب العالمي بمعدلاته الحالية.