مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون زيادة المعاشات

كتب محمود حسين - تصوير خالد مشعل

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه، وذلك بأغلبية ثلثى الأعضاء. وجاءت نصوص مشروع القانون كما وافق عليها المجلس كالتالى: المادة الأولى: Advertisements تُزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2019 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين الأتية: 1. القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت...

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