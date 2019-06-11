السفير الروسي في أرمينيا: الحظر لن يؤثر على تطوير علاقات إيران مع أوراسيا

لفت ​السفير الروسي​ في ​أرمينيا​ سيرغي كوكركين إلى أن "الحظر الاميركي ضد ​إيران​ لم يمنع تطوير علاقات منطقة أورآسيا مع ​طهران​"، مشيراً إلى أن "الحظر ورغم جميع تداعياته السلبية لا يمكنه وقف التعاون وهناك دائمًا آفاق".

وأشار إلى أنه "بامكان المنطقة التجارية تلحرة توفير فرصًا حقيقية لتعزيز العلاقة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأورآسي".