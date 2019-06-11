لفت السفير الروسي في أرمينيا سيرغي كوكركين إلى أن "الحظر الاميركي ضد إيران لم يمنع تطوير علاقات منطقة أورآسيا مع طهران"، مشيراً إلى أن "الحظر ورغم جميع تداعياته السلبية لا يمكنه وقف التعاون وهناك دائمًا آفاق".
وأشار إلى أنه "بامكان المنطقة التجارية تلحرة توفير فرصًا حقيقية لتعزيز العلاقة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأورآسي".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الروسي في أرمينيا: الحظر لن يؤثر على تطوير علاقات إيران مع أوراسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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