وزير خارجية عمان يزور العراق غدًا في زيارة رسمية

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الخارجية العمانية​ أحمد الصحاف أن "وزير الخارجية يوسف بن علوي بن عبدالله سيزور ​العراق​ غدًا في زيارة رسمية". وكشف الصحاف أن "الزيارة سوف تبحث تعزيز العلاقات بين البلدين وإيجاد مناخات لمقاربات للأزمات في المنطقة، كما أنها ستتطرق إلى أهم التحديات والمخاطر والفرص والإمكانيات في المنطقة".

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