أكّد المبعوث الأميركي الخاص لشؤون أفغانستان زلماي خليل زاد "أنني بدأتُ اليوم بالمشاركة في مؤتمر الشباب والسلام الذي يتم تنظيمه من قِبل مجموعة من الطلبة حيث تمّ مناقشة آلية تعزيز دورهم وحماية الحقوق المدنية، وذلك عبر مجموعة من الحوارات والمفاوضات الأفغانية الداخلية".
وأشار خليل زاد إلى أن "عمر الحرب في أفغانستان أكبر من عمر الطلاب. ويطالبون بفرصة لينعموا بالأمن والسلام. أحيي جهودهم، وأنا هنا لتقديم كامل الدعم لهم"، موضحًا "أننا تشاركنا الكثير من الأفكار حول عملية السلام في أفغانستان مع مجموعة من النساء الأفغانيات القادة والمسؤولين الحكوميين. تمّ مناقشة التقدّم الذي أحرزته النساء الأفغانيات واهتماماتهنّ المستقبلية".
وشدّد على أن "سياسة الولايات المتحدة تؤكد أهمية تواجد النساء على طاولة الحوار وعلى ضرورة مشاركتهن في المفاوضات الأفغانية الداخلية".
كانت هذه تفاصيل خبر خليل زاد: لتعزيز دور الشباب في أفغانستان وحماية حقوقهم المدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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