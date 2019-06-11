المجلس العسكري: الانترنت لن يعود إلى السودان لأنه يهدد الأمن القومي

أعلن رئيس اللجنة السياسية ب​المجلس العسكري​ الانتقالي شمس الدين كباشي لصحيفة "الإنتباهة" أن "​الإنترنت​ لن يعود في الوقت الراهن، وقال في هذا الشأن: "لن يرجع قريباً لأنه مهدد للأمن القومي".

وأوضح كباشي أن "المجلس العسكري الانتقالي شكّل لجنة برئاسة لواء حقوقي وذلك للتحقيق في تجاوزات من قبل ضباط ب​القوات​ النظامية خلال عملية فض الاعتصام التي جرت في 29 رمضان".

وأكد في هذا السياق أن "الضباط سيتم تقديمهم لمحاكمات خلال 72 ساعة"، كاشفًا عن "شروط للمجلس للتفاوض مجدداً مع ​قوى الحرية والتغيير​ ومنها، رفع العصيان المدني ووقف ما أسماه بالأحاديث السلبية في الإعلام حول "جثث فض الاعتصام".