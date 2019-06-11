المجلس العسكري: الانترنت لن يعود إلى السودان لأنه يهدد الأمن القومي

أعلن رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي لصحيفة "الإنتباهة" أن "الإنترنت لن يعود في الوقت الراهن، وقال في هذا الشأن: "لن يرجع قريباً لأنه مهدد للأمن القومي".
وأوضح كباشي أن "المجلس العسكري الانتقالي شكّل لجنة برئاسة لواء حقوقي وذلك للتحقيق في تجاوزات من قبل ضباط بالقوات النظامية خلال عملية فض الاعتصام التي جرت في 29 رمضان".
وأكد في هذا السياق أن "الضباط سيتم تقديمهم لمحاكمات خلال 72 ساعة"، كاشفًا عن "شروط للمجلس للتفاوض مجدداً مع قوى الحرية والتغيير ومنها، رفع العصيان المدني ووقف ما أسماه بالأحاديث السلبية في الإعلام حول "جثث فض الاعتصام".
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