سلطات تشاد دانت ضغوط أميركا بشأن الانتخابات التشريعية

دانت الحركة الوطنية للإنقاذ الحاكمة في تشاد "ضغوط ​الولايات المتحدة الأميركية​ الّتي تدعو سلطات نجامينا إلى تنظيم انتخابات نزيهة"، أُرجئت مرات عدّة منذ عام 2015، مشدّدةً على أنّ "الاقتراع شأن محض داخلي".

وانتقدت بشدّة "الأوامر الأجنبية الّتي تدعو الحكومة إلى تحمّل مسؤوليّاتها" بشأن تنظيم هذه الانتخابات.

ويُفترض أن تجرى انتخابات تشريعية في العام الحالي، لكن لم يُحدّد موعدها.

وكانت قد نشرت سفارة الولايات المتحدة في نجامينا الأسبوع الماضي بيانًا عبّرت فيه عن ارتياحها لتعهّد السلطة تنظيم انتخابات هذا العام"، مؤكّدةً أنّ "من الضروري أن تكون العملية الانتخابية برمّتها تتمتّع بالصدقيّة".