رئيس جمهورية قبرص التركية اتهم الشطر الرومي بازدواجية المعايير

اتهم رئيس جمهورية ​قبرص التركية​ مصطفى أكنجي، الشطر الرومي بـ"ازدواجية المعايير، في تعاملها مع الموارد الطبيعية المكتشفة في ​المياه​ الإقليمية لجزيرة قبرص"، مشيراً إلى أنه "من المسلم به أنّ الموارد في شرق البحر الأبيض المتوسط تعود لنا جميعا ولكن في تطبيق ذلك على الأرض، نرى أنّ الجانب الرومي يقول ‘هذه منطقة تتبع لسيادتنا".

وأشار أكنجي إلى "أنّهم دعوا الجانب الرومي للتعاون مرارا وتكرارا"، قائلاً :" دعونا إدارة قبرص الرومية للتعاون وتشكيل لجنة مشتركة ولكن مع الأسف لم يقدموا بأي خطوة تجاه هذه الدعوة، وواصلوا أعمالهم الأحادية".

وأكد رئيس القبارصة الأتراك إلى أنّ بلاده ستواصل أعمال التنقيب طالما تواصل قبرص الرومية أعمال التنقيب، قائلاً: "في حال وصلتم إلى مرحلة الحفر سنصل نحن أيضا إلى هذه المرحلة".