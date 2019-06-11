رئيس الهيئة العربية للتصنيع: مصر وقبرص تبحثان تطوير القدرات الدفاعية

أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع في مصر الفريق عبد المنعم التراس "أهمية التعاون والاستفادة من الخبرات القبرصية المتميزة في العديد من مجالات التصنيع"، مشيرًا إلى أنها "فرصة لخلق فرص حقيقية للاستثمار والشراكة وخطوة هامة على طريق التصنيع ونقل وتوطين التكنولوجيا، خاصة في ظل التقارب الذي تشهده العلاقات المصرية القبرصية".

وشدّد التراس، خلال زيارة وفد رفيع المستوى من هيئة التسليح القبرصية لمصر، على "أهمية تبادل الخبرات والزيارات وإمكانية نقل وتوطين التكنولوجيا والتصنيع المشترك بالاستفادة من ​القاعدة​ الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع، خاصة في مجال الصناعات الدفاعية والمدنية والعربات المدرعة وصيانة المعدات والذكاء الصناعي والاتصال والإلكترونيات".

وجاء الاجتماع بعد أن أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن أبناء جلدته في شمال قبرص لهم حقوق في شرق ​البحر المتوسط​.

وقالت ​الخارجية التركية​ بعد ذلك في تصريح لها ردًا على نية قبرص اعتقال العاملين على ​سفينة​ "الفاتح" التركية التي تقوم بالتنقيب عن ​النفط والغاز​ في شرق المتوسط "إن قرار قبرص الرومية كان صحيحًا، فهذا يعتبر تجاوزًا للحدود، وهو في حكم العدم بالنسبة ل​أنقرة​، والذين يتجرؤون على هذه الخطوة، عليهم أن يدركوا ردة فعلنا".