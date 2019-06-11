الملك الأردني: التنسيق مستمر مع مختلف الجهات الدولية بشأن فلسطين

أكد الملك الأردني عبد الله الثاني "موقف الاردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية"، لافتا إلى أن "التنسيق بهذا الشأن مستمر مع الفسطينيين ومختلف الأطراف الدولية"، مشيراً إلى "التنسيق الأردني الفلسطيني المستمر، وكذلك مع مختلف الجهات الدولية".
وشدد على أن "الأردن مستمر في تأدية دوره الديني والتاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات".
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