اللواء عثمان التقى عائلة الرقيب الشهيد جوني خليل

التقى المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ اللواء ​عماد عثمان​، في مكتبه بثكنة المقر العام، وفدًا من عائلة الرقيب الشهيد جوني خليل، في زيارةٍ شكروا خلالها اللواء عثمان على وقوفه إلى جانب العائلة ومواساته لها في مصابها الأليم بفقدانهم ولدهم الّذي استشهد بتاريخ 3 حزيران 2019 جراء اعتداء إرهابي. وقد جرى اللقاء بحضور رئيس الديوان العقيد جهاد أبو مراد.

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