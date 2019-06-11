مطر رقى 3 كهنة جدد في أبرشية بيروت: لبنان ليس موضع شك للمسيحيين بل هو ثابت بقوة أبنائه

أكّد رئيس أساقفة ​بيروت​ المطران ​بولس مطر​ أن "الآلاف دخلوا ​المسيحية​ منذ اليوم الأول من بشارة بطرس لهم. كم هو عظيم هذا الحدث. يعرفنا أن الكنيسة هي مشروع الله. الكنيسة تعرضت إلى الموت، 300 سنة تحت الأرض ترمى إلى الوحوش في روما. والشهداء هم بذار الكنيسة وقيامتها الجديدة، فانتشرت كنيسة المسيح في العالم كله واليوم تعد ملياري نسمة، طبعا من أصل 7 مليارات. وهذا ما يسائلنا، حول العمل الجديد للكنيسة وتكملة رسالتها إلى العالم كله".

وأضاف مطر، خلال ترقيته الشمامسة جورج عازار، نعمة الله (رودي) مكرزل وأُغسطينوس (إيلي) بو عبدالله إلى الدرجة الكهنوتية، في الذبيحة الإلهية التي إحتفل بها في يوم العنصرة في ​كاتدرائية مار جرجس​ في بيروت، "أننا نهنىء بلداتكم، أيها الأحباء، والأبرشية من أجلكم، ونقول: شكرا لك يا رب، أعطيتنا ونحن مستعدون أن نعطي حياتنا من أجلك ومن أجل بشارتك. وأنا كلني اليوم صلاة من أجلكم، أذكركم في قلبي، لأنكم كنتم فرحي، بخاصة أنني أرسم الرسامة الأخيرة، كمطران لبيروت، فيكون يومًا مشهودًا في حياتي الكهنوتية والأسقفية".

وتوّجه مطر إلى الحضور قائلًا: "كونوا فرحين وجددوا إيمانكم بالكنيسة والمسيح والأبرشية وبالوجود المسيحي في لبنان. خلال السنوات الثلاث والعشرين الماضية بنى شعبنا في الأبرشية 45 كنيسة جديدة. أية منطقة في الدنيا في الغرب الأوروبي أو الأميركي لديها هذا العدد من الكنائس؟ لبنان ليس موضع شك للمسيحيين، بل بالعكس. لبنان ثابت بقوة أبنائه وعظمة إيمانهم. هذا ما نؤمن به وتؤمنون".