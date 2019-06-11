اللواء ابراهيم: زكا عاد إلى لبنان نتيجة رسالة الرئيس عون لروحاني

أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم خلال مؤتمر صحافي من قصر بعبدا أننا "تلقينا دعما كبيرا من الرئيس ميشال عون في ملف نزار زكان وصولا الى يوم اعادة نزار الى لبنان نتيجة رسالة الرئيس عون الى الرئيس الايراني حسن روحاني"، مشددا على ان "محط كلام المسؤولين الايرانيين خلال زيارتي الى ايران كان أن رغبة الرئيس عون ستلبى خلال 48 ساعة وسيتم اطلاق سراحه بناء على طلب الرئيس عون".
ولفت ابراهيم الى انه "عند زيارة غنوة زكا لي طلبت مني العمل على انهاء ملف نزار ووعدتها أن نجد حلا خصوصا أن لنا خبرة بهذا الموضوع، وما كان ينقصنا هو وجود رئيس الجمهورية".
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