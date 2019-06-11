لفت النائب ​فؤاد مخزومي​ في تصريح له عبر مواعق التواصل الاجتماعي إلى أنه "كلّما تعمّقنا بدراسة ​الموازنة​ في ​المجلس النيابي​ وجدنا أنّها لا ترتقي لتوقعاتنا وذات عناوين برّاقة لكن محتواها بعيد عما يحتاجه المواطن لتحسين دخله ومعيشته وبعيدة أيضاً عن الإنماء الذي يحرّك عجلة ​الاقتصاد​ ويساهم في تخفيض ​العجز​ وأكرّر أني لن أوافق على الموازنة إن بقيت على حالها".

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كانت هذه تفاصيل خبر مخزومي: كلما تعمقنا بدراسة الموازنة بالمجلس النيابي وجدنا أنها لا ترتقي لتوقعاتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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