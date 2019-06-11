بدأ وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل زيارة عمل إلى لندن، كانت محطتها الأولى المشاركة في مناقشات حول طاولة مستديرة تضمّ حوالي 35 شخصيّة، من باحثين سياسيّين وسفراء ومحلّلين استراتيجيّين من "المعهد الملكي للخدمات المتحدة"، وهو أحد أهمّ مراكز الأبحاث الاستراتيجيّة في بريطانيا.
وتناول النقاش الأوضاع في لبنان والشرق الأوسط بدءًا من الصراع العربي الإسرائيلي، الأزمة السورية وتداعياتها، الحرب ضد الإرهاب ومكافحة التطرف.
من ثمّ، شرح باسيل لأعضاء المعهد تركيبة النظام اللبناني ودوره كنموذج للعيش معًا والتفاعل الاجتماعي وللتشارك في الحكم.
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل شارك بنقاشات مع سياسيين وباحثين بريطانيين حول الأوضاع بلبنان والشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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