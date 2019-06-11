النشرة: وصول نزار زكا الى مطار بيروت قادما من طهران

أفادت مراسلة "​النشرة​" عن وصول المعتقل اللبناني في السجون الإيرانية ​نزار زكا​ الى ​مطار بيروت​ قادما من ​طهران​، يرافقه المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​.

يذكر أن زكا يحمل الجنسية اللبنانية ولديه تصريح إقامة دائمة في الولايات المتحدة، وهو خبير في تكنولوجيا المعلومات وتم اعتقاله بطهران عام 2015 بتهمة أمنية وحُكم عليه في 2016 بالسجن عشر سنوات في إيران ودفع غرامة 4.2 مليون دولار.

وأعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي أن "طهران ستسلم اللبناني المحتجز نزار زكا إلى لبنان"، مشيرا الى "أننا وصلنا طلب عفو من الرئيس اللبناني ومن نزار زكا نفسه، ونحن قمنا بتطبيق القانون وإطلاق سراحه بشكل مشروط".

وقد غادر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم، برفقة نزار زكا العاصمة الإيرانية طهران، اليوم متوجهين إلى بيروت، على أن يتوجها الى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، قبل أن يتوجه الأول الى منزل عائلته.