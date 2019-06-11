رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين باللبنانية للنشرة: الأجواء إيجابية وننتظر أن يتبلور ذلك بالأيام المقبلة

أوضح رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في ​الجامعة اللبنانية​ الدكتور ​يوسف ضاهر​، في حديث لـ"النشرة"، أن الهيئة ليست هي الجهة التي دعت إلى ​إعتصام​ في ​رياض الصلح​ غداً، موضحاً أن ​الطلاب​ هم من دعوا إلى هذا الإعتصام لكن الهيئة تدعم هذا التحرك، كما تدعم تحرك لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة امام مبنى الأدارة المركزية – المتحف.

وكشف ضاهر أن أجواء اللقاء مع رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور ​فؤاد أيوب​ اليوم كانت إيجابية، لكنه أشار إلى أن الهيئة تنتظر أن تتبلور هذه الإيجابية من جانب السلطة السياسية في الأيام المقبلة، من خلال إستكمال الإتصالات القائمة.

وشدد ضاهر على أن ما يمكن قوله اليوم أن الأجواء باتت إيجابية، خصوصاً أن السلطة السياسية باتت تناقش مطالب الأستاذة وتعتبر أنها محقة، مؤكداً أن الرابطة سترد الإيجابية بإيجابية من قبلها.