أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "عند الساعة 10.00 من تاريخ 12/06/2019، سيقام احتفال مئوية ​محكمة التمييز​ في مبنى قصر عدل ​بيروت​، لذلك ستتخذ تدابير السير التالية: منع وقوف السيارات اعتباراً من الساعة 6.00 من التاريخ المذكور، في محيط بقعة ​قصر العدل​ والطرقات المحيطة، وعلى المسالك الاتية: ​القصر الجمهوري​، ​الصياد​، جادة ​اميل لحود​، أوتوستراد ​التحويطة​، تحت جسر الهراوي، جسر الهراوي، قصر العدل، امام المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​، ​عين الرمانة​ / ​الشارع العريض​، مستديرة ​الطيونة​، شارع ​عمر بيهم​، ​جادة سامي الصلح​ ما بين مستديرة ​العدلية​ وتقاطع ​طريق الشام​ مع الجادة والمسرب المحاذي لقصر العدل لجهة جادة ​بيار الجميل​"، داعية المواطنين الى "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير يوم 12/6 بمناسبة الاحتفال بمئوية محكمة التمييز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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