الصحافي الروسي المتهم بتهريب المخدرات يستأنف قرار وضعه في الاقامة الجبرية

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موسكو: استأنف محامو الصحافي الروسي ايفان غولونوف المتهم بتهريب المخدرات في قضية اثارت استياء المجتمع المدني، الثلاثاء قرار وضعه قيد الاقامة الجبرية، وذلك عشية مسيرة تضامن معه في موسكو.

واوقف غولونوف الذي يعمل لحساب موقع "ميدوزا" الاخباري والمعروف بتحقيقاته عن الفساد في بلدية موسكو، الخميس في وسط العاصمة الروسية في ظروف مثيرة للجدل.

وفي قرار غير مألوف اصدره القضاء الروسي، أمر قاض السبت بوضعه في الاقامة الجبرية بدل استمرار توقيفه احتياطيا في انتظار محاكمته.

وقال احد محامي الصحافي سيرغي بدامشين لفرانس برس الثلاثاء إنه استأنف هذا القرار طالبا الافراج عن موكله. وحدد موعد النظر في الاستئناف في 14 حزيران/يونيو.

ويندد داعمو غولونوف بقضية مفبركة ردا على التحقيقات التي يجريها. ويؤكد الصحافي أن المخدرات التي عثر عليها الشرطيون في حقيبته ومنزله لا تعود اليه.

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واوضح محاموه أن الفحوص التي اجريت بناء على طلب القضاء لم تظهر أي اثر للمخدرات في دمه، كما أن أيا من المظاريف التي عثر عليها يحمل بصماته.

واقر الكرملين الاثنين بأن القضية "تثير تساؤلات كثيرة"، ودعا الثلاثاء الى "انتظار نتائج التحقيق" القضائي مبديا خشيته من أن تؤثر المسيرة المقررة الاربعاء في "المناخ الاحتفالي" في البلاد احياء لذكرى استقلال روسيا عن الاتحاد السوفياتي السابق.

واعتبرت رئيسة المجلس الاتحادي أن نشر الشرطة صورا زائفة قيل إنها مرتبطة بالقضية قبل أن يتم سحبها، "يثير شكوكا حيال الاجهزة المكلفة التحقيق".

وقالت فالنتينا ماتفيينكو كما نقلت عنها وكالة ريا نوفوستي "إما أنها قلة احتراف وإما خطأ وإما استفزاز".

من جهته، نشر المعارض اليكسي نافالني الثلاثاء تحقيقا يتهم عائلة مسؤول كبير في أجهزة الامن الروسية بالفساد، علما بأن اسمه ورد في وسائل إعلام عدة بوصفه "دبر" القضية ضد ايفان غولونوف بسبب صلات تربط المسؤول المذكور ب"مافيا المقابر" التي كان الصحافي يحقق في شأنها.

