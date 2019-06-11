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رفع الجلسة العامة للبرلمان ليوم 22 يونيو بعد الموافقة على 10 قوانين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة ، بعد الموافقة النهائية على عشرة مشروعات قوانين، مع الدعوة لجلسة يوم 22 يونيو الجارى .

وقال الدكتورعلى عبد العال ، فى كلمته الختامية، إن الجلسات المقبلة ستشهد مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020.

وكان قد وافق مجلس النواب، اليوم نهائياً على عشرة مشروعات قوانين فى جلسة شهدت حضوراً مكثفاً للأعضاء من أجل اكتمال نصاب الثلثين بالموافقة وقوفاً، من بينها زيادة المعاشات وتعديلات قانون المخدرات وفض منازعات شركات قطاع الأعمال.

 

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