شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "نقل البرلمان" يناقش مشكلات "السكة الحديد"..والهيئة: تعد بحلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة النقل والمواصلات طلب الإحاطة المقدم من النائب علي فتحي عساسة، بشأن إغلاق محطة السكة الحديد بقرية العصافرة بمحافظة الدقهلية، بسبب انهيار جزء من الرصيف.

وقال النائب العليمي فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، إنه من المداومين علي استخدام مرفق السكة الحديد وله العديد من الملاحظات وعلي رأسها التأخير المستمر في مواعيد الرحلات، وشن النائب هجوماً شديداً علي نقص الخدمات والمعاملات غير اللائقة التي يتلقاها الراكب من بعض العاملين.

ومن جانبه قال رئيس الهيئة، إن محطة العصافرة سيتم وضعها كأولوية أولى لخطة 2019 / 2020، وإنه سيتم الانتهاء منها، وأن العمل قائم بالفعل لتطوير العديد من المحطات وتحديثها، وأنه خلال الفترة القادمة سيتم انتظام الرحلات في مواعيدها مع تحسين الخدمات في ظل تحديث اسطول الهيئة سواء من جرارات أو عربات.

Advertisements



















