شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال لمرتضى منصور :"لو اديتك الكلمة هادخل فى طلب رفع حصانة تانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، النائب مرتضى منصور قائلا:"اخشى أن يأتى لى طلب رفع حصانة عنك من نيابة أسوان". ورفض عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، إعطاء الكلمة للنائب مرتضى منصور ليتحدث خلال مناقشة المجلس اليوم، حول طلب رفع الحصانة عن النائب والذى انتهى برفض المجلس، وقال عبد العال "حرصا عليك مش هاديلك الكلمة"، مضيفا لو اديتك الكلمة هادخل فى طلب رفع حصانة تانى

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