شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعال يحذر النواب من إيصالات الأمانة.. ويمزح: بتودوا الملايين فين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، حرصه على عدم وضع البرلمان في حرج، مطالباً النواب الذين عليهم أي شيكات بسدادها، قائلا ً: ما أطلبه منكم، أنني لا أود أن أضع المجلس في حرج، مش عايز أي شخص عليه شيك بعد الآن".

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، إن الانتخابات البرلمانية قادمة، وعضوية المجلس لا تؤدي إلي سقوط الدعوى بالتقادم، فعلى جميع من عليهم شيكات تسديدها بدل أن يتسبب هذا الأمر في منعك من الترشح".

ووجه عبد العال، رسالة إلى جميع النواب بأهمية الحرص من تحرير "الشيكات" وإيصالات الأمانة، وكذلك التوكيل العام، ممازحا النواب بقوله : "هي وصل الأمانة سهل كدة بعدين الملايين بتودوها فين ".

جدير بالذكر، أن الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم شهدت نظر عدد من طلبات رفع الحصانة عن النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة بسبب شيكات وإيصالات أمانة.