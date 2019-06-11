شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس البرلمان ردا على نائب: "الناس مش جعانة وكل حاجة كانت متوفرة فى رمضان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الناش مش جعانة ولا حاجة، طوال شهر رمضان كل حاجة كانت متوفرة من سلع وخلافه"، هكذا علق الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على النائب غريب حسان، فى كلمته خلال الجلسة العامة بالبرلمان المنعقدة الآن، والذى قال فيها "الناس جعانة، ومش هينفع عدم حل مشاكل المواطنين"، وهو ما طالب رئيس المجلس بحذفها من المضبطة.

وعبر "حسان" فى كلمته خلال الجلسة، عن استيائه من عدم حل أزمة الصيادين وعدم التناول مع إشكالياتهم والتغلب عليهم، مؤكدًا على أنه ليس من المقبول أن يعيش علي السلف والدين.

من جانبها، استعرضت النائبة مي البطران، بيان عاجل بشأن إغلاق كوبري أبو الهول بمنطقة الهرم، بمحافظة الجيزة، مؤكدة أن الجميع مع مراعاة الظروف الأمنية فى محيط الأهرامات ولكن أيضا مع ضرورة أن نراعي ظروف المواطنين وحل إشكالياتهم فى المرور.

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