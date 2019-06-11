حظر تسكين المعلمات في المناطق النائية بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حظر تسكين المعلمات بمدارس المناطق النائية البعيدة عن مقار إقامتهم، على أن تكون الأولوية في ذلك للمعلمين عن طريق التناوب بينهم ومنحهم مكافآت مالية نظير العمل بهذه المناطق.

وكلف المحافظ بحصر احتياجات مدارس المحافظة من المظلات تمهيدا لتوفيرها، وبدء خطة تشجير وزراعة ملاعب المدارس لتحسين مظهرها وإضفاء شكل جمالي عليها.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم، مع مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد واستغلال الإجازة الصيفية في إعداد برامج تدريبية ومعسكرات صيفية لخدمة المجتمع.