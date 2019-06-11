محافظ دمياط تعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة بمجموع 220 درجة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم
اعتمدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، تنسيق القبول لمرحلة الثانوية العامة على مستوى المحافظة، بحد أدنى 220 درجة.
وأكد السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، في تصريح صحفي، أنه جرى مراعاة كثافة الطلاب والمواقع الجغرافية التي يقطنون بها، ومصلحتهم ومصلحة أولياء الأمور وظروفهم الاقتصادية.
وأضاف وكيل الوزارة، أنه يتمنى للطلاب عاما دراسيا موفقا، مؤكداً أنه أصدر تعليماته لمديري الإدارات التعليمية ببدء قبول أوراق الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة وتنفيذ ذلك بكل دقة.
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