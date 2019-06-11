عرض فيلم الممر مجانًا في كفر الشيخ بأمر المحافظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، فتح سينما الجمهورية لعرض فيلم الممر لآهالي كفر الشيخ يومي الخميس والجمعة بالمجان للجمهور.

وقال محافظ كفر الشيخ في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن الفيلم وطني يتحدث عن مرحلة الحروب من عام 1956 إلى 1973، ويجسد ملحمة القوات المسلحة في الدفاع عن مقدسات وحماية الوطن، وقدرة الجيش المصري في الدفاع عن الوطن وهي قصة وطنية حقيقية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن الفيلم يعرض على 4 حفلات يومي الخميس والجمعة.

وتابع المحافظ، أن الفيلم يتناول قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسها قائد المجموعة 39 قتال إبراهيم الرفاعي، ويوثق ملحمة القوات المسلحة وعظمة الشعب المصري الأصيل.