وقوع قتيلَيْن جرّاء إنفجار ناقلة بحريّة في ميناءٍ روسي نفطي وإصابة آخرين

أعلن المكتب الصحفي التابع للوكالة الفيدرالية للنقل البحري والنهري الروسية اليوم، الثلاثاء 11 جوان 2019، عن وقوع إنفجار في ناقلة بحرية في ميناء ماخاتشكالا، ووقوع قتيلين وإصابة ثلاثة آخرين ويجري البحث عن شخص سادس.

وصرح المكتب الصحفي : "تلقى ضابط الخدمة التنفيذية للوكالة الفيدرالية للنقل البحري والنهري بلاغا حول الانفجار الذي وقع في غرفة المحرك وصعود دخان كثيف من البنية السكنية بالناقلة "في إف تانكير 16"، في مدينة ماخاتشكالا".

وأضاف المكتب الصحفي أنه "في وقت الحادث، كانت الناقلة راسية على المرسى الرابع لميناء ماخاتشكالا النفطي، وهناك احتمال إصابة خمسة أشخاص كانوا على متن الناقلة حيث تم نقل إثنين منهم إلى المستشفى وجاري البحث عن آخرين".

وأعلن ممثل وزارة الصحة الإقليمية عن إصابة خمسة أشخاص، واحد منهم في حالة حرجة مع 95 % من حروق الجسم.

Advertisements

وأشارت وزارة الطوارئ إلى أن 57 شخصًا و15 وحدة من المعدات يشاركون في القضاء على عواقب انفجار الغاز على الناقلة.

وأضافت وزارة الطوارئ الروسية، في وقت سابق أنه لا يوجد أي خطر لتسرب النفط من الناقلة إلى البحر.

*المصدر| وكالة " سبوتنيك"