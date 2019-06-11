339 مليار درهم تجارة دبي في الربع الأول من 2019

نشر الحساب الرسمي للشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي، على موقع التدوين المصغر "تويتر" تغريدة فيها: "اطلعت اليوم على تقرير تجارة دبي الخارجية غير النفطية، ومن جديد تواصل تجارتنا تسجيل أرقام متميزة في ظل الظروف التجارية العالمية الصعبة... تجارة دبي نمت بنسبة 7% خلال الربع الأول لتصل إلى

339 مليار درهم، وهو ما يؤكد قوة اقتصادنا وقدرتنا على مواكبة المتغيرات التجارية العالمية".

اطلعت اليوم على تقرير تجارة دبي الخارجية غير النفطية، ومن جديد تواصل تجارتنا تسجيل أرقام متميزة في ظل الظروف التجارية العالمية الصعبة ... تجارة دبي نمت بنسبة 7% خلال الربع الأول لتصل إلى

339 مليار درهم وهو ما يؤكد قوة اقتصادنا وقدرتنا على مواكبة المتغيرات التجارية العالمية.

وتابع: "نفتخر بشراكتنا القوية على مختلف المستويات مع السعودية، والمملكة هي أكبر شريك تجاري عربي لنا وعلى المستوى الدولي واصلت دبي تعزيز قاعدة شركائها في الغرب والشرق والصين هي أهم شريك تجاري عالمي لنا حالياً... متفائلون بقدرتنا على تحقيق مزيد من النمو مع استعدادنا لاستقبال اكسبو 2020".