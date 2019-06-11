كاتدرائية نوتردام تعلن موعد أول قداس بعد "الحريق الكارثي"

أعلنت أبرشية باريس، اليوم الثلاثاء، أن كاتدرائية "نوتردام" ستقيم قداسا غير مفتوح أمام الجماهير، السبت المقبل، عقب شهرين على الحريق الضخم الذيتعرضت له، وأدى لتدميرها بشكل جزئي.
ووفقا لموقع "ذا لوكال" الفرنسي، قالت الأبرشية، إن القداس سيرأسه
وسيقام القداس على أحد مذابح الكاتدرائية، بحضور عدد محدود من الأشخاص لن يتجاوز الـ20، لأسباب أمنية.
وتضررت كاتدرائية نوتردام بشكل كبير، عقب تعرضها لحريق في 15 أبريل الماضي.
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