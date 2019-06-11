الأمم المتحدة تطلب موظفين من 9 دول عربية

أعلنت الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي فتح باب التقديم لبرنامج توظيف المهنيين الشباب من مواطني الدول التي لا تتمتع بتمثيل متناسب بين موظفيها.
وتضم قائمة الدول التي ترغب الأمم المتحدةبتوظيف مواطنين منها كلا من البحرين، جزر القمر، الكويت، ليبيا، عمان، قطر، السعودية، سوريا، الإمارات.
يذكر أن عدد موظفي الأمم المتحدة يبلغ 40
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