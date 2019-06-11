الكرملين: توريد منظومة إس 400 لتركيا سيجري في الوقت المحدد

أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن توريد منظومات "إس 400" إلى تركيا سيجري في يوليو المقبل وفق الخطة الموضوعة.
وقال أوشاكوف للصحفيين مجيبا على سؤال حول مدى احتمال توريد "إس 400" لتركيا في يوليو، إن "الاتفاقات الموقعة بين روسيا وتركيا
وأضاف أن توريد تلك المنظومات الصاروخية لتركيا تأتي "وفق الخطة المضوعة".
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