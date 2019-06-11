صورت امرأة في أستراليا سائق تاكسي تظاهر على حد تعبيرها بإصابته بنوبة قلبية، سعياً لاستعطاف المرأة لزيادة أجرة الطلب، لتنتهي الواقعة بطرد السائق من عمله.
وتقول الراكبة، التي لم يكشف عن اسمها، إن سائق الأجرة رفض إيصالهامن مطار سيدني إلى ضاحية أناندال، التي تبعد 10 كيلومترات عن المطار، بسبب الأجرة المنخفضة.
ونشرت المرأة فيديو الواقعة خلال برنامج تلفزيوني يبث على القناة المحلية "9news" في
ويظهر في مقطع الفيديو سائق التاكسي يميل على غصن شجرة واضعاً يده اليمنى على قلبه، ويصيح في نفس الوقت: "لا أستطيع أن أوصلك سيدتي أشعر بالضيق"، وركع بعد ذلك، وردت المرأة عليه: "هذا يستحق الأوسكار".
وذكرت القناة الأسترالية أن السائق فقد عمله بسبب الحادثة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ماذا فعل سائق تاكسي مقابل المال؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.