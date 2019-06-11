فرنسا تفكك خلية من النازيين الجدد خططت لمهاجمة أماكن عبادة

أعلنت مصادر قضائية، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة الفرنسية فككت خلية للنازيين الجدد كانت تخطط لشن هجمات على أماكن عبادة.
وصدرت اتهامات بين سبتمبر ومايو لخمسة من أعضاء المجموعة الذين اعتبروا من "المقربين من عقيدة حركة النازيين الجدد" على خلفية المخطط المفترض، وفق ما أفاد مصدر مطلع على التحقيقات.
وأفاد مصدر قضائي أن "التحقيق أشار إلى أنهم كانوا يعدّون مخططاً غير واضح لتنفيذ هجوم، على الأرجح لاستهداف مكان عبادة".
ولم تعط المصادر تفاصيل بشأن الأهداف تحديداً أو الدوافع.
واعتقلت الشرطة في مدينة جرونوبل (جنوب شرق) في البداية شخصاً بتهم تتعلق بحيازة أسلحة في سبتمبر 2018. وقادهم التحقيق إلى باقي المشتبهين الأربعة، وبينهم قاصران.
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وتولّى محققون، في قسم مكافحة الإرهاب، التحقيق لاحقاً في يناير ووجهوا للمشتبه بهم اتهامات تتعلق بالإرهاب، تتضمن تصنيع ونقل متفجرات والمشاركة في مخطط إرهابي.
وبينما استُهدفت فرنسا مراراً من قبل متشددين منذ العام 2015، إلا أن الأضواء تسلطت خلال الأشهر الأخيرة على عدة مخططات محتملة تورط فيها متطرفون من اليمين المتشدد.
وفي نوفمبر، اعتقل ستة أشخاص للاشتباه بتورطهم في مخطط لمهاجمة الرئيس إيمانويل ماكرون.
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