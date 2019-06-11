روسيا تعترض طائرتي تجسس فوق بحر البلطيق

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن طائرة تابعة لها من طراز "سوخوي سو-27" اعترضت طائرتي استطلاع أميركية وسويدية فوق بحر البلطيق حيث يجري حلف شمال الأطلسي تدريبات بحرية تحمل اسم بالتوبس-2019.

وقالت الوزارة في بيان، "في يوم 10 يونيو، رصدت وسائل المراقبة الجوية الروسية فوق المياه المحايدة في بحر البلطيق هدفين جويين يقتربان من حدود الدولة الروسية".

وذكرت أن الطائرة من طراز سو-27 تنتمي لقوات الدفاع الجوي بأسطول بحر البلطيق وأنها سارعت لاعتراض الهدفين.

وأضافت الوزارة أن المقاتلة الروسية حددت هوية الطائرتين على أنهما آر.سي-135 الأميركية وجلف ستريم السويدية للمراقبة.

وذكرت الوزارة أن المقاتلة الروسية رافقتهما لمنعهما من "اختراق حدود الدولة الروسية".

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