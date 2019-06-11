جاويد: سأختار "بريكست" من دون اتفاق إذا فزت برئاسة الوزراء

قال ساجد جاويد وزير الداخلية البريطاني والمرشح لزعامة حزب المحافظين وتولي رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، إنه إذا كان يتعين عليه الاختيار بين الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق أو البقاء فيه فسوف يختار خروجاً من دون اتفاق.

يأتي هذا التصريح بعد يوم من بدء السباق الرسمي على زعامة حزب المحافظين وبالتالي اختيار خليفة لزعيمة الحزب المستقيلة تيريزا ماي.

وبدأ عدد من المرشحين لخلافة ماي حملاتهم الانتخابية أمس الاثنين، حيث تعهدوا بحل أزمة انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

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وكان ساجد جاويد (49 عاماً) المصرفي السابق وابن سائق حافلة باكستاني سابق، ضد بريكست في استفتاء يونيو 2016 لكنه يدافع منذ ذلك الحين عن مواقف مشككة في الاتحاد الأوروبي.

ويحظى بدعم زعيمة حزب المحافظين الاسكتلندي روث ديفيدسون.

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وأعلنت ماي استقالتها من زعامة حزب المحافظين يوم الجمعة 7 يونيو، بعدما فشلت ثلاث مرات في الحصول على دعم البرلمان لاتفاقها للخروج من الاتحاد الذي كان من المفترض أن يفصل البلاد بسلاسة عن التكتل ويعالج أكبر أزمة سياسية تواجهها بريطانيا منذ زمن.