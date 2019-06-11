السعودية تسقط طائرتين مسيرتين للميليشيات باتجاه خميس مشيط

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرتين من دون طيار "مسيّرة" أطلقتهما ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدينة خميس مشيط. وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح العقيد المالكي، أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، من دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات، وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

اقرأ أيضاً.. "التحالف": إسقاط "درون" محملة بالمتفجرات في عدن