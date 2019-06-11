كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميشال عون يبحث مع مسؤول أممي ترسيم الحدود مع إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، ترسيم الحدود البرية والبحرية الجنوبية، في ضوء مبادرة مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى السفير ديفيد ساترفيلد.

وقال بيان للرئاسة اللبنانية، إن الرئيس عون استقبل اليوم كوبيتش، وتطرق البحث إلى التعاون بين لبنان والأمم المتحدة، وملف النازحين السوريين في لبنان، وتطورات مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية الجنوبية، في ضوء المبادرة التي يتولاها السفير ديفيد ساترفيلد".

يذكر أن ساترفيلد زار بيروت الأسبوع الماضي، والتقى كبار المسؤولين اللبنانيين.

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ويتابع ساترفيلد جولاته بين لبنان وإسرائيل، في مبادرة لترسيم الحدود البرية والبحرية الجنوبية.

ويواجه لبنان نزاعاً على ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة مع إسرائيل، التي تبلغ حوالي 860 كيلومتر مربع.

وتظهر أعمال المسح أن لدى لبنان حوالي 30 تريليون قدم مكعب من الغاز و660 مليون برميل من النفط، ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالسعي لترسيم منطقة الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة المتنازع عليها مع إسرائيل.