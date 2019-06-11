كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سلاح الجو الهندي يعثر على حطام طائرة حربية مفقودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثر سلاح الجو الهندي على حطام طائرة حربية فقدت الأسبوع الماضي.

وتم العثور على الطائرة الحربية المفقودة في جبال نائية على الحدود الصينية، ولا تزال السلطات تحاول معرفة مصير 13 شخصا كانوا على متنها، بعدما اختفت الطائرة من شاشات الرادار في 3 يونيو، بعد وقت قصير من إقلاعها من بلدة جورهات في ولاية أسام في طريقها إلى مينتشوكا في ولاية أروناتشال براديش. وكان على متنها ثمانية من أفراد الطاقم وخمسة ركاب.

وأكد سلاح الجو الهندي، حسبما نقلت "رويترز"، أن الطائرة من طراز (إيه.إن-32)، وتستخدم في النقل، عثر عليها على بعد 16 كم من قرية ليبو في ولاية أروناتشال براديش.

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وأضاف: "لا تزال الجهود مستمرة لتحديد حالة من كانوا على متنها وما إذا كان يوجد منهم ناجون".

وقال ميتو ديرتشي، المسؤول المحلي في أرونشال براديش: "جرى تحديد موقع الحطام… إنه قريب من المكان الذي اختفت فيه الطائرة عن (شاشات) الرادار".