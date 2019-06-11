كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هونج كونج تحدد موعد التصويت على مشروع قانون تسليم المجرمين إلى الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس المجلس التشريعي في هونج كونج جدول النقاش حول التغييرات المثيرة للجدل في قوانين تسليم المجرمين في الإقليم إلأى الصين، مع إجراء تصويت بحلول 20 يونيو.

وقال رئيس الهيئة التشريعية، أندرو ليونج، اليوم الثلاثاء، إن 153 من أصل 238 قبلوا مقترحًا بتعديل مشروع القانون. مضيفًا، أنه ستكون هناك 66 ساعة للنقاش.

واحتج مئات الآلاف من الناس على مشروع القانون يوم الأحد في أكبر مظاهرة في هونج كونج منذ أكثر من عقد.